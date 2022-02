Stipendi, nel settore pubblico non tutti “piangono”: i dipendenti ministeriali riceveranno aumenti fino a 2449 euro all’anno (Di domenica 13 febbraio 2022) Se da un lato la partita del rinnovo contrattuale del personale scolastico è complicata e porterà nelle tasche aumenti non certo stratosferici, dall'altro lato i dipendenti dei Ministeri riceveranno aumenti salariali più consistenti. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di domenica 13 febbraio 2022) Se da un lato la partita del rinnovo contrattuale del personale scolastico è complicata e porterà nelle taschenon certo stratosferici, dall'altro lato idei Ministerisalariali più consistenti. L'articolo .

