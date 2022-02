Speed skating, Pechino 2022: l’Italia manca la qualificazione alle semifinali del team-pursuit (Di domenica 13 febbraio 2022) Niente da fare per l’Italia, impegnata quest’oggi nei quarti di finale dell’inseguimento a squadre del pattinaggio pista lunga velocità alle Olimpiadi Invernali di Pechino (Cina). Sul National Speed skating Oval gli azzurri non sono andati oltre il settimo tempo dell’overall e per questo si giocheranno con la Cina la Finalina per il settimo e ottavo posto complessivo in questo contesto. E’ mancata brillantezza in Davide Ghiotto, Andrea Giovannini e Michele Malfatti, apparsi molto stanchi soprattutto negli ultimi due giri. Si confidava nelle prestazioni di Ghiotto e Malfatti in particolare, tenuto conto dei miglioramenti nei 10.000 metri in questa sede. Il riferimento è in particolare al bronzo olimpico dell’atleta di Altavilla vicentina. LIVE Speed ... Leggi su oasport (Di domenica 13 febbraio 2022) Niente da fare per, impegnata quest’oggi nei quarti di finale dell’inseguimento a squadre del pattinaggio pista lunga velocitàOlimpiadi Invernali di(Cina). Sul NationalOval gli azzurri non sono andati oltre il settimo tempo dell’overall e per questo si giocheranno con la Cina la Finalina per il settimo e ottavo posto complessivo in questo contesto. E’ta brillantezza in Davide Ghiotto, Andrea Giovannini e Michele Malfatti, apparsi molto stanchi soprattutto negli ultimi due giri. Si confidava nelle prestazioni di Ghiotto e Malfatti in particolare, tenuto conto dei miglioramenti nei 10.000 metri in questa sede. Il riferimento è in particolare al bronzo olimpico dell’atleta di Altavilla vicentina. LIVE...

