Roma, a 24 anni in carcere per rapina, si ammazza inalando il gas: choc a Regina Coeli (Di domenica 13 febbraio 2022) Si trovava nel carcere di Regina Coeli per aver commesso una rapina e stava scontando la sua pena. Ma venerdì sera ha deciso di farla finita inalando del gas. Così è morto a Roma un ragazzo di soli 24 anni, originario del Marocco, che si trovava nell’Istituto di detenzione. Si tratta del dodicesimo suicidio dall’inizio dell’anno avvenuto nelle carceri italiane. Regina Coeli, muore inalando il gas: muore suicida giovane detenuto La tragedia si è consumata venerdì sera poco dopo le 21.30. A darne notizia è stato Gennarino De Fazio, Segretario Generale della UILPA Polizia Penitenziaria. Il 24enne, che stava scontando la pena dopo aver commesso una rapina, si è ucciso inalando il gas ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 13 febbraio 2022) Si trovava neldiper aver commesso unae stava scontando la sua pena. Ma venerdì sera ha deciso di farla finitadel gas. Così è morto aun ragazzo di soli 24, originario del Marocco, che si trovava nell’Istituto di detenzione. Si tratta del dodicesimo suicidio dall’inizio dell’anno avvenuto nelle carceri italiane., muoreil gas: muore suicida giovane detenuto La tragedia si è consumata venerdì sera poco dopo le 21.30. A darne notizia è stato Gennarino De Fazio, Segretario Generale della UILPA Polizia Penitenziaria. Il 24enne, che stava scontando la pena dopo aver commesso una, si è uccisoil gas ...

