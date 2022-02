Putignano: estorsione con metodo mafioso, quattro arresti Polizia (Di domenica 13 febbraio 2022) Accadde a settembre. Un uomo subì in pestaggio e venne difeso dalla fidanzata, la cosa destò molta impressione a Putignano. L’uomo preso a calci e pugni è fratello di un imprenditore. Secondo le indagini, quel pestaggio fu un modo per convincere l’imprenditore ad accettare la protezione di un gruppo criminale. La Polizia ha arrestato quattro uomini accusati di estorsione con metodo mafioso. L'articolo Putignano: estorsione con metodo mafioso, quattro arresti <small class="subtitle">Polizia</small> proviene da Noi Notizie.. Leggi su noinotizie (Di domenica 13 febbraio 2022) Accadde a settembre. Un uomo subì in pestaggio e venne difeso dalla fidanzata, la cosa destò molta impressione a. L’uomo preso a calci e pugni è fratello di un imprenditore. Secondo le indagini, quel pestaggio fu un modo per convincere l’imprenditore ad accettare la protezione di un gruppo criminale. Laha arrestatouomini accusati dicon. L'articolocon proviene da Noi Notizie..

