Pokémon | è uscito un nuovo corto animato da non perdere

Pokémon: avventura nel passato per Ash e Pikachu nel nuovo corto animato "Pokémon A Ripple in Time" in collaborazione con Daniel Arsham Il venticinquesimo anniversario del franchise Pokémon ha portato a numerose iniziative. L'ultima è un nuovo cortometraggio animato che porta Ash e Pikachu al centro di un'avventura nel passato. Il corto in questione è frutto della partnership tra The Pokémon Company e Daniel Arsham per una serie di mostre d'arte in tutto il Giappone. Si tratta di sculture Pokémon corrose dal tempo create dall'autore. Per promuovere la mostra, su YouTube è stato pubblicato il cortometraggio animato Pokémon A Ripple in Time.

