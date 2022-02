Pioli | «Tutte le partite sono un’opportunità Dobbiamo fare le scelte giuste»

Advertising

DiogoDalott : RT @_enz29: Calendario del Milan fino alla sosta Sampdoria Salernitana Napoli Empoli Cagliari Possono perdere punti solo contro il Na… - Dario56477240 : RT @_enz29: Calendario del Milan fino alla sosta Sampdoria Salernitana Napoli Empoli Cagliari Possono perdere punti solo contro il Na… - LeBombeDiVlad : ??? '#SerieA campionato difficile, dobbiamo giocare sempre meglio' ??? Le parole del tecnico del #Milan Stefano… - OracoloRNit : ??? #Milan, #Pioli a #SKYSport: 'Se la classifica è così equilibrata vuol dire che tutte le squadre non hanno avuto… - andreafabris96 : ??? #Milan, Stefano #Pioli ???? a #SKYSport: 'Se la classifica è così equilibrata vuol dire che tutte le squadre non h… -

Ultime Notizie dalla rete : Pioli Tutte

Commenta per primo Stefano, allenatore del Milan , ha parlato a Sky Sport prima della sfida con la Sampdoria: 'le partite devono rappresentare per noi un'opportunità, se giochiamo con questa mentalità di dover ..., in conferenza stampa, ha cercato di alzare la guardia: " Continuiamo a pensare di partita in ... "le partite mettono in palio i tre punti - ha detto il tecnico in conferenza stampa - non ...Nel pre partita di Milan-Sampdoria, ai microfoni di Sky ha parlato Stefano Pioli, tecnico dei rossoneri: “Tutte le partite devono essere un’opportunità. Possiamo diventare ambiziosi se mettiamo in ...Stefano Pioli nel pre-partita di San Siro è intervenuto ai microfoni di Sky Sport ed è stato chiesto dell’occasione di passare in vetta alla classifica: “Tutte le partite per noi devono rappresentare ...