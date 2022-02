Palmeiras Chelsea, un tifoso brasiliano ucciso da colpi d’arma da fuoco (Di domenica 13 febbraio 2022) Brutte notizie dopo la finale del Mondiale per Club tra Palmeiras e Chelsea: un tifoso brasiliano ucciso da colpi d’arma da fuoco Arrivano brutte notizie dopo la finale del Mondiale per Club tra Palmeiras Chelsea. In campo c’è stato lo spettacolo atteso con la vittoria dei blues per 2-1. Fuori, invece, le cose sono andate meno bene. A San Paolo mentre tanti tifosi si erano radunati per guardare la partita, è scattata una rivolta fuori dallo stadio del Palmeiras e un tifoso brasiliano è stato ucciso a colpi d’arma da fuoco. Lo riporta Reuters, che scrive anche che ci saranno nuove indagini sul caso e ci ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 13 febbraio 2022) Brutte notizie dopo la finale del Mondiale per Club tra: undadaArrivano brutte notizie dopo la finale del Mondiale per Club tra. In campo c’è stato lo spettacolo atteso con la vittoria dei blues per 2-1. Fuori, invece, le cose sono andate meno bene. A San Paolo mentre tanti tifosi si erano radunati per guardare la partita, è scattata una rivolta fuori dallo stadio dele unè statoda. Lo riporta Reuters, che scrive anche che ci saranno nuove indagini sul caso e ci ...

Advertising

sportmediaset : Mondiale per Club: il trofeo va al #Chelsea, battuto il Palmeiras ai supplementari. #SportMediaset… - Eurosport_IT : CHELSEA SUL TETTO DEL MONDO! ???? La squadra di Tuchel batte 2-1 il Palmeiras ai tempi di supplementari e si prende… - infoitsport : Mondiale per club: il Chelsea vince il trofeo battendo il Palmeiras 2-1 - infoitsport : Tragedia in Chelsea-Palmeiras, muore durante il match: le dinamiche fanno rabbrividire - infoitsport : Dramma Chelsea-Palmeiras, si è consumato un omicidio: cosa è successo -