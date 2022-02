Pagelle Genoa Salernitana: Destro segna e Sepe salva, male Sturaro – VOTI (Di domenica 13 febbraio 2022) I top e flop e i VOTI ai protagonisti del match valido per la 25ª giornata di Serie A 2021/22: Pagelle Genoa Salernitana Le Pagelle dei protagonisti del match tra Genoa e Salernitana, valido per la 25ª giornata del campionato di Serie A 2021/2022. TOP: Destro, Bonazzoli, Sepe FLOP: Sturaro, Fazio VOTI Genoa: Sirigu 6, Hefti 5.5, Maksimovic 6, Vanheusden 5.5, Vasquez 6 (58? Cambiaso 6), Sturaro 5, Badelj 6 (80? Piccoli S.V.), Portanova 5.5 (58? Rovella 5.5), Ekuban 7, Yeboah 5.5 (67? Melegoni 6), Destro 7.5 (67? Gudmundsson 5.5). All. Blessin 5.5 Salernitana: Sepe 7.5, Mazzocchi 6, Fazio 5, Dragusin 5.5, Ranieri 5.5, ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 13 febbraio 2022) I top e flop e iai protagonisti del match valido per la 25ª giornata di Serie A 2021/22:Ledei protagonisti del match tra, valido per la 25ª giornata del campionato di Serie A 2021/2022. TOP:, Bonazzoli,FLOP:, Fazio: Sirigu 6, Hefti 5.5, Maksimovic 6, Vanheusden 5.5, Vasquez 6 (58? Cambiaso 6),5, Badelj 6 (80? Piccoli S.V.), Portanova 5.5 (58? Rovella 5.5), Ekuban 7, Yeboah 5.5 (67? Melegoni 6),7.5 (67? Gudmundsson 5.5). All. Blessin 5.57.5, Mazzocchi 6, Fazio 5, Dragusin 5.5, Ranieri 5.5, ...

Advertising

genovatoday : Genoa-Salernitana 1-1, le pagelle: i cambi non incidono, rimandato Gudmundsson - SalernoSport24 : #SerieA, le #pagelle per i granata di Stefano Colantuono in #GENSAL: Bonazzoli risponde a Destro - GenoaNews1893 : RT @charliemchouse: Genoa pagelle, squadra giù di corda che punge pochissimo - charliemchouse : Genoa pagelle, squadra giù di corda che punge pochissimo - f_torrente01 : Le pagelle di Genoa-Salernitana, terminata 1-1: bene Portanova e Destro, delude Dragusin. | @Ftbnews24… -