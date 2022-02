No Green Pass e No vax in protesta a Roma lunedì 14 febbraio 2022: su Telegram il programma della manifestazione (Di domenica 13 febbraio 2022) No Green Pass e no Vax a Roma lunedì 14 febbraio. L’ennesimo coro di protesta contro l’obbligo vaccinale è previsto a Roma nel giorno di San Valentino. Il dissenso corre veloce nelle chat di Telegram, dove si fa largo l’idea di una protesta eclatante. Infatti, dopo mesi in cui il dissenso è stato piuttosto altalenante, l’idea che sembra farsi largo nel corso di queste ore è quella di una manifestazione più corposa. Leggi anche: manifestazione No Green Pass a Roma il 15 febbraio 2022, Puzzer: “Tutti al Circo Massimo” No Green Pass e No vax a Roma ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 13 febbraio 2022) Noe no Vax a14. L’ennesimo coro dicontro l’obbligo vaccinale è previsto anel giorno di San Valentino. Il dissenso corre veloce nelle chat di, dove si fa largo l’idea di unaeclatante. Infatti, dopo mesi in cui il dissenso è stato piuttosto altalenante, l’idea che sembra farsi largo nel corso di queste ore è quella di unapiù corposa. Leggi anche:Noil 15, Puzzer: “Tutti al Circo Massimo” Noe No vax a...

ladyonorato : “L’obbligo v4cc11nale è illegittimo perché non c’è sicurezza sugli effetti di ciò che si somministra”: analisi del… - borghi_claudio : Non solo green pass. Questa settimana si saprà anche se ci sarà il via libera ai #referendumgiustizia e potrebbe essere un terremoto. - VittorioSgarbi : Martedì 15 tutti al Circo Massimo per dire “no al Green Pass”! - venetolink : RT @IlariaBifarini: “Buongiorno vorrei delle calze” “Sì, intanto per prepari il Green Pass” “Ve le potete tenere le calze. Vi auguro buon f… - Kick57624616 : RT @MT_Meli_: Ma a fronte di un mondo che riapre, e con casi eclatanti (vedi: UK) che frantumano la narrazione dei propagandisti italioti,… -