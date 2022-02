Nel Sei Nazioni l'Italrugby cede contro l'Inghilterra 33-0 (Di domenica 13 febbraio 2022) ROMA (ITALPRESS) – Il Sei Nazioni torna all'Olimpico di Roma ma la spinta del pubblico non basta all'Italia per compiere l'impresa contro l'Inghilterra, che riscatta la sconfitta dell'esordio contro la Scozia e si impone per 0-33. I vice-campioni del mondo si sbloccano dopo dieci minuti, con Smith che va in meta al termine di un'azione a dieci fasi schiacciando indisturbato sull'assist di Malins. Lo stesso Smith aggiunge altri due punti con la trasformazione (0-7), gli azzurri si lasciano prendere dalla frenesia e sprecano qualche potenziale occasione in attacco, lasciandosi invece sorprendere da una rimessa laterale a metà del primo tempo. L'Italia prova a difendersi strenuamente ma alla fine George oltrepassa la linea con l'ovale e Smith fa 0-14 con il piede. Il TMO salva la nazionale di Crowley ravvisando ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 13 febbraio 2022) ROMA (ITALPRESS) – Il Seitorna all'Olimpico di Roma ma la spinta del pubblico non basta all'Italia per compiere l'impresal', che riscatta la sconfitta dell'esordiola Scozia e si impone per 0-33. I vice-campioni del mondo si sbloccano dopo dieci minuti, con Smith che va in meta al termine di un'azione a dieci fasi schiacciando indisturbato sull'assist di Malins. Lo stesso Smith aggiunge altri due punti con la trasformazione (0-7), gli azzurri si lasciano prendere dalla frenesia e sprecano qualche potenziale occasione in attacco, lasciandosi invece sorprendere da una rimessa laterale a metà del primo tempo. L'Italia prova a difendersi strenuamente ma alla fine George oltrepassa la linea con l'ovale e Smith fa 0-14 con il piede. Il TMO salva la nazionale di Crowley ravvisando ...

