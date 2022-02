Milan Sampdoria | Pagliuca | «Maignan ha tutto per essere il migliore Falcone il presente blucerchiato»

(Di domenica 13 febbraio 2022) L’ex portiereha parlato degli estremi difensori diin vista del match odierno tra le due squadre Gianluca, ex portiere della, ha fatto il punto su Wladimiroe Emil Audero: le sue parole asport.– «haperil: forza, personalità, grande coraggio e carisma. Non credevo fosse così forte. Bravissimo il, bravissimo Paolo Maldini e i dirigenti a trovare un portiere così per sostituire il miglior portiere d’Europa. Non era facile ma ci sono riusciti. Sembra esser e il portiere delda sempre: dà molta sicurezza ai suoi ...

DIRETTA: I TESTA A TESTA La diretta dirappresenta la 129esima sfida in Serie A tra le due squadre. Il bilancio è in favore dei rossoneri che hanno vinto in 66 occasioni ...Le formazioni ufficiali dileggi anche Serie A: Lazio - Bologna 3 - 0, Napoli - Inter 1 - 1, Torino - Venezia 1 - 2(4 - 2 - 3 - 1): Maignan; Calabria, Tomori, Romagnoli, ...Milan e Sampdoria si sfidano oggi alle 12,30 a San Siro. Dopo il pari di ieri tra Napoli e Inter per i rossoneri la chance per raggiungere il primato in classifica. Pioli dovrà fare a meno di Theo ...Dopo il match clou tra Napoli e Inter terminato in parità, il 25esimo turno di campionato offre al Milan la possibilità di riagguantare il primato. I rossoneri aprono la giornata ospitando la ...