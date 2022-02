Milan-Sampdoria, Lanna: “Società in vendita, vediamo chi la comprerà” (Di domenica 13 febbraio 2022) “I tanti tifosi in trasferta sono un bel segnale, spero possano continuare a crescere anche con la riapertura degli stadi. I risultati aiutano, speriamo oggi di continuare a proporre gioco e fare risultato. Sarà importante la continuità, sulla linea della sfida col Sassuolo con impegno, gol, gioco. I tifosi ci seguiranno se continueremo così”. Queste le parole del presidente della Sampdoria, Marco Lanna prima del match di San Siro contro il Milan. Sull’infortunio di Gabbiadini: “Una doccia fredda, non c’era tempo per riparare. Per fortuna abbiamo trovato Giovinco entusiasta, non è pronto nell’immediato ma lo vedremo tra 10-15 giorni. Il dispiacere è umano, per noi Gabbiadini è un giocatore di punta e speriamo di averlo in campo il prossimo anno in piena forma”. Nessun commento sugli obiettivi futuri: “Intanto pensiamo a salvarci ... Leggi su sportface (Di domenica 13 febbraio 2022) “I tanti tifosi in trasferta sono un bel segnale, spero possano continuare a crescere anche con la riapertura degli stadi. I risultati aiutano, speriamo oggi di continuare a proporre gioco e fare risultato. Sarà importante la continuità, sulla linea della sfida col Sassuolo con impegno, gol, gioco. I tifosi ci seguiranno se continueremo così”. Queste le parole del presidente della, Marcoprima del match di San Siro contro il. Sull’infortunio di Gabbiadini: “Una doccia fredda, non c’era tempo per riparare. Per fortuna abbiamo trovato Giovinco entusiasta, non è pronto nell’immediato ma lo vedremo tra 10-15 giorni. Il dispiacere è umano, per noi Gabbiadini è un giocatore di punta e speriamo di averlo in campo il prossimo anno in piena forma”. Nessun commento sugli obiettivi futuri: “Intanto pensiamo a salvarci ...

