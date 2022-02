Milan-Sampdoria 1-0, Leao riporta i rossoneri in testa (Di domenica 13 febbraio 2022) MilanO (ITALPRESS) – Il Milan approfitta del pareggio tra Napoli e Inter e si riporta al primo posto (anche se i nerazzurri hanno una gara in meno). Rafael Leao decide il lunch match della 25^ giornata: a San Siro piegata 1-0 la Sampdoria. Pioli ritrova Tomori dal primo minuto dopo lo spezzone in Coppa con la Lazio e dirotta Florenzi sulla sinistra per sopperire all'assenza dello squalificato Theo Hernandez. In avanti il tridente Leao-Diaz-Messias agisce a sostegno della punta Giroud. Linea difensiva a 5 per Giampaolo con gli inserimenti di Conti e Magnani. Parte dalla panchina Quagliarella, vicino a Caputo c'è Sensi. La prima frazione non è a ritmi particolarmente elevati e le occasioni da registrare sono poche ma al Milan bastano 8 minuti per passare in vantaggio: ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 13 febbraio 2022)O (ITALPRESS) – Ilapprofitta del pareggio tra Napoli e Inter e sial primo posto (anche se i nerazzurri hanno una gara in meno). Rafaeldecide il lunch match della 25^ giornata: a San Siro piegata 1-0 la. Pioli ritrova Tomori dal primo minuto dopo lo spezzone in Coppa con la Lazio e dirotta Florenzi sulla sinistra per sopperire all'assenza dello squalificato Theo Hernandez. In avanti il tridente-Diaz-Messias agisce a sostegno della punta Giroud. Linea difensiva a 5 per Giampaolo con gli inserimenti di Conti e Magnani. Parte dalla panchina Quagliarella, vicino a Caputo c'è Sensi. La prima frazione non è a ritmi particolarmente elevati e le occasioni da registrare sono poche ma albastano 8 minuti per passare in vantaggio: ...

