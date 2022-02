LIVE Clasica de Almeria 2022 in DIRETTA | tre fuggitivi | gruppo a meno di tre minuti

Leggi su oasport

15.40 Cala il divario fra Lukas Postlberger (Bora-Hansgrohe), Gilles De Wide (Sport Vlaanderen – Baloise) e Xabier Azparren (Euskaltel-Euskadi) e il: 2'40". 15.36 Massimo Strazzer è l'unico ad aver vinto due volte ladeinsieme al tedesco Pascal Ackermann che ha conquistato questa corsa due volte di fila nel 2019 e nel 2020. 15.32 Ben cinque italiani hanno vinto lade: Giacomo Nizzolo ha alzato le braccia al cielo nella passata stagione, nel 2011 ha trionfato Matteo Pelucchi, Giuseppe Muraglia nel 2007, Mario Traversoni nel 1998 e Massimo Strazzer nel 1997 e nel 2002. 15.28 Non finisce la salita dopo l'Alto de Fuente Marbella: i corridori affronteranno un altro tratto che tira all'insù per ...