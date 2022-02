L' halftime show 2022 sarà il più memorabile della storia? Ecco chi canterà

(Di domenica 13 febbraio 2022) Il Super Bowlta Los Angeles Rams e Cincinnati Bengals si terrà, ora italiana, nella notte tra domenica 13 e lunedì 14 febbraio. Quest'anno si disputerà a Los Angeles e per l'gli ...

Il Super Bowl 2022 ta Los Angeles Rams e Cincinnati Bengals si terrà, ora italiana, nella notte tra domenica 13 e lunedì 14 febbraio. Quest'anno si disputerà a Los Angeles e per l'gli organizzatori hanno scelto alcune delle più grandi icone rap della West Coast di tutti i tempi: Dr. Dre, Eminem, Snoop Dogg, Mary J. Blige e Kendrick Lamar.Gli americani lo chiamano. Una vera e propria parata di stelle e cantanti , selezionate dalla Roc Nation, la società del rapper Ja - Z che ha interessi in tutti i campo sportivi ...Eminem, Snopp Dogg, Mary J. Blige, Dr. Dre e Kendrick Lamar gli artisti previsti nell’atteso halftime show. Classe '96. Nasco in collina, poi lettere sul mare con le Dolomiti sempre nel cuore.... Quando si pensa al Super Bowl una delle prime connessioni che viene fatta è quella con lo show dell'intervallo. Gli americani lo chiamano halftime show. Una vera e propria parata di stelle e ...