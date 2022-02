India | il valdostano Matteo Cignetti eletto “migliore chef del mondo”

Leggi su ildenaro

(Di domenica 13 febbraio 2022), 19 anni, è il vincitore dell’Olimpiade Young2022, concorso internazionale dedicato ai più talentuosi cuochi in erba del Pianeta, che vedeva in gara ben 42 partecipanti provenienti da tutto il. Medaglia d’oro per la prima volta ad unoitaliano. Nella gara, eseguita da remoto online, ogni concorrente era seguito da quattro telecamere che lo riprendevano in diretta, mentre due giudici locali in presenza erano incaricati di assaggiare le creazioni ed esprimere un parere. Le due ricette vincenti, pensate per ridurre lo spreco alimentare, sono state il Granny’s Roast Chicken e il Choco&Citrus. Quest’ultima era una tartelletta di frolla con burro prodotto dallo stesso cuoco, namelaka al cioccolato e creme, marmellate e gelatine fatte con gli scarti di arance, limoni e ...