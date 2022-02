Ilona Staller prima di diventare Cicciolina. I suoi primi amanti: "Aveva 25 anni più di me. E il prete...". Bollori e dolori (Di domenica 13 febbraio 2022) I Bollori e i dolori giovanili di Ilona Staller, prima di diventare Cicciolina. L'iconica diva ungherese (naturalizzata italiana) del cinema per adulti, intervistata da 7 del Corriere della Sera, ripercorre i difficili anni che hanno preceduto fama e scandali. Si parte con il primo marito, Salvatore: "Era di origine calabrese, impiegato in una agenzia di viaggi. Lo conobbi a Budapest al Continental, dove lavoravo come cameriera. Avevo vent'anni, lui venticinque più di me. prima delle nozze cambiai idea e gettai l'anello sulla neve, ma il mio patrigno mi costrinse a sposarlo lo stesso, altrimenti sarebbe stata una vergogna. Il prete disse: 'Questa è la sposa più triste che abbia mai incontrato'. ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 13 febbraio 2022) Ie igiovanili didi. L'iconica diva ungherese (naturalizzata italiana) del cinema per adulti, intervistata da 7 del Corriere della Sera, ripercorre i difficiliche hanno preceduto fama e scandali. Si parte con il primo marito, Salvatore: "Era di origine calabrese, impiegato in una agenzia di viaggi. Lo conobbi a Budapest al Continental, dove lavoravo come cameriera. Avevo vent', lui venticinque più di me.delle nozze cambiai idea e gettai l'anello sulla neve, ma il mio patrigno mi costrinse a sposarlo lo stesso, altrimenti sarebbe stata una vergogna. Ildisse: 'Questa è la sposa più triste che abbia mai incontrato'. ...

