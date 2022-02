Il gol di Leao è da annullare: non si può segnare con due tocchi, dovrebbe essere vietato (Di domenica 13 febbraio 2022) Nettamente da annullare il gol con cui Leao ha portato il Milan in vantaggio contro la Sampdoria. I rossoneri hanno osato segnare con due tocchi: lancio di settanta metri di Maignan per il portoghese che ha controllato, è entrato in area in velocità e ha battuto Falcone. Francamente sono comportamenti inaccettabili. Il Milan ha saltato la fitta ragnatela di passaggi portiere-difensor-mediano, una trafila che ieri ha disturbato il pomeriggio di Silvio Berlusconi andato a vedere il suo Monza. Ci auguriamo che la Lega Serie A prenda dei provvedimenti nei confronti di Stefano Pioli. Che non accada più, altrimenti dovranno essere comminati punti di penalizzazione. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di domenica 13 febbraio 2022) Nettamente dail gol con cuiha portato il Milan in vantaggio contro la Sampdoria. I rossoneri hanno osatocon due: lancio di settanta metri di Maignan per il portoghese che ha controllato, è entrato in area in velocità e ha battuto Falcone. Francamente sono comportamenti inaccettabili. Il Milan ha saltato la fitta ragnatela di passaggi portiere-difensor-mediano, una trafila che ieri ha disturbato il pomeriggio di Silvio Berlusconi andato a vedere il suo Monza. Ci auguriamo che la Lega Serie A prenda dei provvedimenti nei confronti di Stefano Pioli. Che non accada più, altrimenti dovrannocomminati punti di penalizzazione. L'articolo ilNapolista.

Advertising

AntoVitiello : Assist #Maignan e gol di #Leao, tutto vero #MilanSamp - OptaPaolo : 9 - Rafael #Leão ha segnato 9 gol nel 2021/22 in tutte le competizioni, più di ogni altro giocatore del Milan. Il p… - AntoVitiello : ?? Dominio #Milan: finisce 4-0. Rossoneri in semifinale di #CoppaItalia. #Leao in versione fenomeno con gol e assist… - AMIN1908_ : Ragazzi il calcio è semplice .. gol e assist .. i numeri parlano non i dribbling .. leao ha potenziale enorme ma qu… - Noblus_ : RT @LeviAck8_: Il gol di leao è la versione bel di quello di vlhahovic, domani non sentirete nulla però -