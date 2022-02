Il booster di vaccino anche al Gf Vip: perché è un "segreto" (Di domenica 13 febbraio 2022) I concorrenti del Grande fratello vip sono nella Casa dallo scorso settembre e anche per loro è arrivato il momento di ricevere il booster di vaccino Leggi su ilgiornale (Di domenica 13 febbraio 2022) I concorrenti del Grande fratello vip sono nella Casa dallo scorso settembre eper loro è arrivato il momento di ricevere ildi

Advertising

marcomorini72 : RT @AlfioKrancic: Lanciano (Ch) Morto dopo il vaccino Covid, disposta l'autopsia per accertare correlazione tra il decesso e la 3a dose Il… - GRETA1SGARBO : RT @AlfioKrancic: Lanciano (Ch) Morto dopo il vaccino Covid, disposta l'autopsia per accertare correlazione tra il decesso e la 3a dose Il… - CryMarycri : RT @AlfioKrancic: Lanciano (Ch) Morto dopo il vaccino Covid, disposta l'autopsia per accertare correlazione tra il decesso e la 3a dose Il… - Massimi8900 : RT @Teresat73540673: EMA ha autorizzato la terza dose di Moderna solo se il quantitativo di vaccino è pari a 50%, la metà di una puntura st… - XMERIDIO78 : RT @AlfioKrancic: Lanciano (Ch) Morto dopo il vaccino Covid, disposta l'autopsia per accertare correlazione tra il decesso e la 3a dose Il… -