DIRETTA Milan-Sampdoria: segui la partita LIVE (Di domenica 13 febbraio 2022) Alle 12.30 spazio al primo match di questa domenica di Serie A. Si affrontano il Milan di Pioli e la Sampdoria. Ieri il big match tra Napoli ed Inter ha portato ad un pareggio che di fatto potrebbe cambiare di netto gli scenari di classifica. Al gol di Insigne dal dischetto ha poi risposto quello Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di domenica 13 febbraio 2022) Alle 12.30 spazio al primo match di questa domenica di Serie A. Si affrontano ildi Pioli e la. Ieri il big match tra Napoli ed Inter ha portato ad un pareggio che di fatto potrebbe cambiare di netto gli scenari di classifica. Al gol di Insigne dal dischetto ha poi risposto quello Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

Inter : ??? | MATCH REPORT Dominio nerazzurro per 75', poi una doppietta di Giroud regala la vittoria ai rossoneri ?? - RedazioneFM : #SerieA: #MilanSampdoria in diretta - Fantacalciok : Milan - Sampdoria: cronaca diretta e risultato in tempo reale - Fantacalciok : Milan - Sampdoria: cronaca diretta e risultato in tempo reale - susydigennaro : RT @napolimagazine: DIRETTA ONLINE - Serie A, Milan-Sampdoria: live report, formazioni e dettagli -