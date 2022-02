Delia Duran ad Antonio Medugno: “Ho una voglia matta di farlo con te e Alex” (Di domenica 13 febbraio 2022) La modella venezuelana è sempre più vicina al tiktoker: la confessione piccante è arrivata Durante un momento di coccole a letto, a pochi giorni dal rientro nella Casa del GF Vip di Alex Belli. L'attore cercherà di riconquistare la moglie, ma forse troverà degli equilibri diversi. L'articolo proviene da DireDonna. Leggi su diredonna (Di domenica 13 febbraio 2022) La modella venezuelana è sempre più vicina al tiktoker: la confessione piccante è arrivatate un momento di coccole a letto, a pochi giorni dal rientro nella Casa del GF Vip diBelli. L'attore cercherà di riconquistare la moglie, ma forse troverà degli equilibri diversi. L'articolo proviene da DireDonna.

Advertising

fanpage : #Gfvip, Delia ha baciato Barù per ferire Jessica, 'così impara' #jeru - infoitcultura : Delia Duran cerca il bacio con Antonio, ma lui si sposta/ Cosa è successo al GF Vip - Manola34456953 : @lo_stasi Che vacca ! Questa è la vera Delia Duran quella che avete mandato in finale ?? Che schifo! #GFvip6 #alfonsosignorini - eleonoramacr1 : Raga macchepalle delia durAn e Antonio #JERU - zazoomblog : Delia Duran V.M. 18 in diretta Tv: “Ho una voglia matta di farlo con te e Alex” - #Delia #Duran #diretta #voglia… -