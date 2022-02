Cutrone shock durante Empoli-Cagliari | “Sei un balbuziente di m***a!”

Leggi su rompipallone

(Di domenica 13 febbraio 2022) Sta facendo discutere il match disputato questo pomeriggio tra, finito in parità grazie al gol di Pavoletti messo a segno nel finale, dopo il vantaggio iniziale firmato da Pinamonti. Ad alzare la polemica, però, non è stato il risultato finale della sfida, ma quanto accaduto dalla panchina del club toscano intorno al minuto 66 della gara. L’OFFESA Sono inequivocabili, infatti, le parole offensive rivolte dopo la sostituzione da Patrickall’avversario Alessio Cragno, portiere in forza al. “Sei un c***o didi” è stata la frase urlata dall’attaccante della formazione di Andreazzoli al numero 28 del club sardo, e che è certamente destinata a far discutere. Ecco la prova video che lo dimostra: ...