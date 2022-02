Curling, Joel Retornaz: “Questa è la vera Italia! Proveremo a vincerle tutte” (Di domenica 13 febbraio 2022) Finalmente è arrivata la prima vittoria per la Nazionale italiana di Curling alle Olimpiadi di Pechino 2022, con gli azzurri che sono riusciti a sconfiggere la Svizzera per 8-4, rilanciandosi così in graduatoria dopo quattro sconfitte nei primi quattro incontri. “Siamo felici per Questa vittoria – ha commentato lo skip azzurro Joel Retornaz – Era importante riuscire a portarne a casa almeno una. Speriamo che sia solo la prima di altre, ci mancava la vittoria e soprattutto una prestazione così perchè Questa è la squadra che siamo noi, questo è il nostro livello e non quello che abbiamo dimostrato fino ad adesso”. La svolta è arrivata proprio delle battute finali, attraverso una grande mano. “I tre punti che abbiamo marcato al sesto end sono stati molto importanti perchè ci hanno portato un break ... Leggi su oasport (Di domenica 13 febbraio 2022) Finalmente è arrivata la prima vittoria per la Nazionale italiana dialle Olimpiadi di Pechino 2022, con gli azzurri che sono riusciti a sconfiggere la Svizzera per 8-4, rilanciandosi così in graduatoria dopo quattro sconfitte nei primi quattro incontri. “Siamo felici pervittoria – ha commentato lo skip azzurro– Era importante riuscire a portarne a casa almeno una. Speriamo che sia solo la prima di altre, ci mancava la vittoria e soprattutto una prestazione così perchèè la squadra che siamo noi, questo è il nostro livello e non quello che abbiamo dimostrato fino ad adesso”. La svolta è arrivata proprio delle battute finali, attraverso una grande mano. “I tre punti che abbiamo marcato al sesto end sono stati molto importanti perchè ci hanno portato un break ...

