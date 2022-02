Covid, Salvini negativo al tampone dop 10 giorni (Di domenica 13 febbraio 2022) Il segretario della Lega Matteo Salvini si è negativizzato. Dopo aver scoperto di essere positivo al Covid - 19 lo scorso 3 febbraio, quando si era sottoposto ad un test alla Camera per poter ... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 13 febbraio 2022) Il segretario della Lega Matteosi è negativizzato. Dopo aver scoperto di essere positivo al- 19 lo scorso 3 febbraio, quando si era sottoposto ad un test alla Camera per poter ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Matteo Salvini è negativo al test del Covid. Lo annuncia lo stesso leader della Lega sui social con un video dai to… - Adnkronos : Matteo #Salvini non ha vaccinato la figlia contro il #covid. - Open_gol : Pediatri, scienziati, medici contro i leader di Lega e Fratelli d’Italia. Le reazioni avverse ai vaccini e i danni… - Keanu_Kian : RT @GeMa7799: Salvini: gioia irrefrenabile per il tampone negativo, risultato finalmente negativo dopo aver passato 10 giorni in isolamento… - Lopinionista : Covid, Salvini negativo al tampone dopo 10 giorni -