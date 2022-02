Covid, altri 191 morti. La faccia tosta di Speranza che attacca Meloni e Salvini sui vaccini ai bimbi (Di domenica 13 febbraio 2022) Sono 51.959 i contagi da coronavirus in Italia oggi, 13 febbraio 2022, secondo numeri e dati Covid – regione per regione – nel bollettino di Protezione Civile e ministero della Salute. Registrati altri 191 morti: per trovare un numero di decessi giornaliero sotto i 200 bisogna risalire allo scorso 9 gennaio (157). I nuovi casi sono stati individuati 462.881 tamponi, il tasso di positività è all’11,2%. I pazienti Covid ricoverati con sintomi in ospedale sono 16.060 (- 250). Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 1.190 (-33). Speranza contro Meloni e Salvini Oggi è stato anche il giorno del ministro Speranza, che con un bilancio disastroso sulle spalle, di morti e di caos normativo sul Green pass, si sente autorizzato a cantare ... Leggi su secoloditalia (Di domenica 13 febbraio 2022) Sono 51.959 i contagi da coronavirus in Italia oggi, 13 febbraio 2022, secondo numeri e dati– regione per regione – nel bollettino di Protezione Civile e ministero della Salute. Registrati191: per trovare un numero di decessi giornaliero sotto i 200 bisogna risalire allo scorso 9 gennaio (157). I nuovi casi sono stati individuati 462.881 tamponi, il tasso di positività è all’11,2%. I pazientiricoverati con sintomi in ospedale sono 16.060 (- 250). Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 1.190 (-33).controOggi è stato anche il giorno del ministro, che con un bilancio disastroso sulle spalle, die di caos normativo sul Green pass, si sente autorizzato a cantare ...

GiovaQuez : Per decessi Covid siamo in linea con gli altri grandi Paesi europei. Per milione di abitanti i nostri numeri sono m… - lucianonobili : Pit stop. Alla fine è toccato anche a me risultare positivo, durante un tampone di controllo, al Covid. Fortunatam… - fattoquotidiano : Pfizer utili e ricavi raddoppiati. Nel 2022 attesi altri 32 miliardi dal vaccino Covid e 22 miliardi dalla pillola… - Anti_UE_Patriot : RT @fdragoni: Un emendamento a firma di Borghi controfirmato dagli altri membri del Carroccio lega il #Greenpass alla fine dello stato d’em… - Giancarlo1970 : @ImolaOggi Io grazie alla campagna vaccinale ho preso il Covid omicron , 2giorni di febbre a 37 e altri 2 a 37,5 ed… -