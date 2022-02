Clasica Almeria 2022 oggi: orario, startlist, programma, tv, streaming (Di domenica 13 febbraio 2022) oggi domenica 13 febbraio è in programma la Clasica de Almeria 2022, arrivata alla trentasettesima edizione e facente parte del circuito UCI Europe Tour. Vi parteciperanno otto formazioni WorldTour e dodici team Professional. Il percorso, lungo 188 chilometri, porterà i corridori da Ejito a Roquetas de Mar; i primi 30 km saranno prevalentemente pianeggianti, dopodiché cominceranno le difficoltà con ben 4 GPM. In totale, gli azzurri in gara saranno 22: Alessandro Covi, Alessandro Verre, Andrea Pasqualon, Antonio Nibali, Davide Cimolai, Davide Martinelli, Diego Rosa, Enrico Battaglin, Fabio Mazzucco, Filippo Tagliani, Francesco Gavazzi, Giacomo Nizzolo, Luca Colnaghi, Luca Rastelli, Marco Tizza, Michele Gazzoli, Niccolò Bonifazio, Sacha Modolo, Samuele Zoccarato, Simone Consonni, Valerio Conti e Vincenzo ... Leggi su oasport (Di domenica 13 febbraio 2022)domenica 13 febbraio è inlade, arrivata alla trentasettesima edizione e facente parte del circuito UCI Europe Tour. Vi parteciperanno otto formazioni WorldTour e dodici team Professional. Il percorso, lungo 188 chilometri, porterà i corridori da Ejito a Roquetas de Mar; i primi 30 km saranno prevalentemente pianeggianti, dopodiché cominceranno le difficoltà con ben 4 GPM. In totale, gli azzurri in gara saranno 22: Alessandro Covi, Alessandro Verre, Andrea Pasqualon, Antonio Nibali, Davide Cimolai, Davide Martinelli, Diego Rosa, Enrico Battaglin, Fabio Mazzucco, Filippo Tagliani, Francesco Gavazzi, Giacomo Nizzolo, Luca Colnaghi, Luca Rastelli, Marco Tizza, Michele Gazzoli, Niccolò Bonifazio, Sacha Modolo, Samuele Zoccarato, Simone Consonni, Valerio Conti e Vincenzo ...

