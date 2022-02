Chi è Alice Del Frate di Amici 21? Età, altezza e Instagram (Di domenica 13 febbraio 2022) Tutte le informazioni su Alice Del Frate, ballerina di Amici 21, dalla sua biografia, alla vita privata, la carriera da ginnasta e come seguirla su Instagram. Chi è Alice Del Frate Nome e cognome: Alice Del FrateLuogo di nascita: Sacile (Pordenone)Data di nascita: 15 ottobre 2001Età: 20 anniSegno zodiacale: Bilanciaaltezza: informazione non disponibilePeso: informazione non disponibileProfessione: ginnasta e ballerinaFidanzato: Alice dovrebbe essere singleTatuaggi: nessuno visibileProfilo Instagram: @AlicedelFrate Alice Del Frate età, L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di domenica 13 febbraio 2022) Tutte le informazioni suDel, ballerina di21, dalla sua biografia, alla vita privata, la carriera da ginnasta e come seguirla su. Chi èDelNome e cognome:DelLuogo di nascita: Sacile (Pordenone)Data di nascita: 15 ottobre 2001Età: 20 anniSegno zodiacale: Bilancia: informazione non disponibilePeso: informazione non disponibileProfessione: ginnasta e ballerinaFidanzato:dovrebbe essere singleTatuaggi: nessuno visibileProfilo: @delDeletà, L'articolo proviene da Novella 2000.

