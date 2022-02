Che Tempo Che Fa: ospiti e anticipazioni 13 febbraio 2022 (Di domenica 13 febbraio 2022) Che Tempo Che Fa torna stasera in tv domenica 13 febbraio 2022 su Rai 3 in prima serata alle 20:00 condotto da Fabio Fazio insieme a Luciana Littizzetto, Filippa Lagerbåck, Gigi Marzullo, Nino Frassica e Orietta Berti e, a partire dalla seconda puntata, quella di Massimo Lopez e Tullio Solenghi. Di seguito anticipazioni e ospiti di oggi. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV E STREAMING ospiti della puntata, Walter Ricciardi, consulente scientifico del Ministro della Salute; il Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca; il professore Ordinario di Microbiologia e Virologia all’Università Vita-Salute San Raffaele Roberto Burioni. Inoltre, il grande Gianni Morandi, terzo classificato al 72° Festival di Sanremo con il brano “Apri tutte le porte”, scritto per lui da Jovanotti, e ... Leggi su cubemagazine (Di domenica 13 febbraio 2022) CheChe Fa torna stasera in tv domenica 13su Rai 3 in prima serata alle 20:00 condotto da Fabio Fazio insieme a Luciana Littizzetto, Filippa Lagerbåck, Gigi Marzullo, Nino Frassica e Orietta Berti e, a partire dalla seconda puntata, quella di Massimo Lopez e Tullio Solenghi. Di seguitodi oggi. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV E STREAMINGdella puntata, Walter Ricciardi, consulente scientifico del Ministro della Salute; il Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca; il professore Ordinario di Microbiologia e Virologia all’Università Vita-Salute San Raffaele Roberto Burioni. Inoltre, il grande Gianni Morandi, terzo classificato al 72° Festival di Sanremo con il brano “Apri tutte le porte”, scritto per lui da Jovanotti, e ...

