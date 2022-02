Caceres, ma che cosa fai? L’ex Juve come non l’avevate mai visto (Video) (Di domenica 13 febbraio 2022) Martin Caceres è sempre stato un difensore con grandi qualità in fase di spinta, ma quel giorno nessuno pensò che potesse spingersi a tanto. L’avventura di Caceres alla Juventus è stata spezzettata in ben tre capitoli diversi, ma alla fine è riuscito sicuramente anche lui a diventare importante nella storia e nei successi della Signora, in particolare in una nottata che lo ha reso davvero immortale e unico agli occhi dei tifosi. Fonte/GettyMartin Caceres è stato uno dei difensori che più di tutti ha legato il proprio nome alla Juventus negli ultimi anni, riuscendo a riciclarsi sempre come preziosissima alternativa e riserva dal sicuro affidamento. L’uruguaiano infatti è stato schierato davvero in tutti i ruoli della retroguardia, dal centro, ruolo che inizialmente ricopriva sia in ... Leggi su juvedipendenza (Di domenica 13 febbraio 2022) Martinè sempre stato un difensore con grandi qualità in fase di spinta, ma quel giorno nessuno pensò che potesse spingersi a tanto. L’avventura diallantus è stata spezzettata in ben tre capitoli diversi, ma alla fine è riuscito sicuramente anche lui a diventare importante nella storia e nei successi della Signora, in particolare in una nottata che lo ha reso davvero immortale e unico agli occhi dei tifosi. Fonte/GettyMartinè stato uno dei difensori che più di tutti ha legato il proprio nome allantus negli ultimi anni, riuscendo a riciclarsi semprepreziosissima alternativa e riserva dal sicuro affidamento. L’uruguaiano infatti è stato schierato davvero in tutti i ruoli della retroguardia, dal centro, ruolo che inizialmente ricopriva sia in ...

