Advertising

francobus100 : Raptus di follia a Napoli, donna aspetta la vicina di casa davanti all'ascensore e la accoltella - ottopagine : La vicina aspetta l'ascensore, lei l'accoltella. Denunciata una 50enne #Napoli - mattinodinapoli : Raptus di follia a Napoli, donna aspetta la vicina di casa davanti all'ascensore e la accoltella - Dalla_SerieA : Il Toro aspetta Edera: la fine del calvario è vicina - - C6Graziella : RT @terraeolio: Vai in campo da un olivicoltore per una consulenza e lui ti propone di andare dalla sua vicina di campagna, perché ci aspet… -

Ultime Notizie dalla rete : Aspetta vicina

Fanpage.it

La donna in evidente stato di alterazione psicofisica ha affrontato ladi casa - 44enne incensurata - che attendeva l'ascensore e l'avrebbe ferita in diverse parti del corpo con un coltello da ...La donna in evidente stato di alterazione psicofisica ha affrontato ladi casa - 44enne incensurata - che attendeva l'ascensore e l'avrebbe ferita in diverse parti del corpo con un coltello da ...La donna in evidente stato di alterazione psicofisica ha affrontato la vicina di casa – 44enne incensurata – che attendeva l’ascensore e l’avrebbe ferita in diverse parti del corpo con un ...mentre aspettava l'ascensore nello stabile in cui abita, all'interno del Rione Traiano, periferia occidentale di Napoli. I carabinieri, allertati dal 112, hanno bloccato una vicina di casa, una 50enne ...