Amici, Mattia parla per la prima volta dopo l’addio: ecco come sta il ballerino (Di domenica 13 febbraio 2022) Sono ore difficili per Mattia Zenzola, costretto a dire addio al sogno avviato ad Amici a seguito di un infortunio. L’ultimo bollettino medico che ha ricevuto al talent show dichiara opportuno il riposo forzato per la sua guarigione, motivo per cui Mattia lascia la scuola di Maria De Filippi. dopo i saluti finali alla produzione del talent, l’ex allievo di Raimondo Todaro condivide ora una serie di interventi di sfogo, dove tra le altre cose spiega quanto abbia significato per lui vivere in tv l’ambizione di diventare un ballerino professionista, palesandosi speranzoso di un suo ritorno imminente alla danza. Amici 21, i ragazzi accusati di bullismo contro Calma Al pubblico non è sfuggito il modo in ... Leggi su anticipazionitv (Di domenica 13 febbraio 2022) Sono ore difficili perZenzola, costretto a dire addio al sogno avviato ada seguito di un infortunio. L’ultimo bollettino medico che ha ricevuto al talent show dichiara opportuno il riposo forzato per la sua guarigione, motivo per cuilascia la scuola di Maria De Filippi.i saluti finali alla produzione del talent, l’ex allievo di Raimondo Todaro condivide ora una serie di interventi di sfogo, dove tra le altre cose spiega quanto abbia significato per lui vivere in tv l’ambizione di diventare unprofessionista, palesandosi speranzoso di un suo ritorno imminente alla danza.21, i ragazzi accusati di bullismo contro Calma Al pubblico non è sfuggito il modo in ...

sakulovesanimeh : RT @Martinssss1999: Sempre più convinta che Todaro si guardi i daytime per vedere cosa fanno in casetta e poi in puntata diventa capoship d… - sakulovesanimeh : RT @airali____: mattia e christian sono amici come patroclo e achille #amici21 - deniseperich : RT @GEMISE_: Facciamo capire al mondo chi è il vero latinista di amici 21 #mattia #ZENZONELLI #caroligi #Amici21 - sakulovesanimeh : RT @luIuriant: Christian ha preso Mattia sotto la sua ala protettiva fin da subito, quando essendo 'quello nuovo' gli altri non lo volevano… - sakulovesanimeh : RT @TurboSofi: loro rendevano Amici Amici. Due persone, o forse una. Mattia e Christian. Buonanotte. #Amici21 -