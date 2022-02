Visco | L' inflazione è una tassa | lo Stato compensi Bene il debito pubblico

Advertising

TamburiTIP : RT @classcnbc: +++#ASFX22, il gov. di @bancaditalia, #Visco: 'Se non si innescheranno spirali tra prezzi e salari e se le aspettative rest… - Moixus1970 : RT @classcnbc: +++#ASFX22, il gov. di @bancaditalia, #Visco: 'Se non si innescheranno spirali tra prezzi e salari e se le aspettative rest… - Moixus1970 : RT @rep_economia: Visco: debito in discesa al 150% del Pil, riequilibrare conti pubblici con la ripresa. La tassa dell'inflazione https://t… - giulianabianco4 : RT @Radio1Rai: Attenzione ai rischi inflazione e caro-energia, cruciale l'attuazione del PNRR. Così il governatore di Bankitalia Visco nel… - studiomarzocchi : Ultima Ora: Visco: «L’inflazione? Si tratta di una tassa che calerà nel 2023» #economia #italia #governo #finanza… -

Ultime Notizie dalla rete : Visco inflazione

In generale, afferma: 'La principale risposta all'aumento del livello dei prezzi dell'energia ...in assenza di una rincorsa tra salari e prezzi e in presenza di aspettative diche ...In questo contesto di "progressivo recupero"ritiene ancora giustificabili interventi "... Riguardo all', il governatore spiega che il suo inatteso aumento degli ultimi mesi "è in larga ...Infine, Visco ha sottolineato che l'aumento dell'inflazione determinato dalla crescita dei costi energetici "è sostanzialmente una tassa, probabilmente in buona parte destinata a rientrare, i cui ..."Dalla seconda metà del 2021", ha ricordato Visco, "in molti Paesi si è osservato un significativo, per la maggior parte inatteso, rialzo dell'inflazione. Dal lato dell'offerta e dei costi vi hanno ...