Valdano | ho sempre creduto che il calcio fosse eterno | e se non fosse così?

Leggi su ilnapolista

(Di sabato 12 febbraio 2022) L’Italia è molto molto lontana dall’avere un commentatore come Jorgeche il sabato sul Paìs condivide le sue riflessioni sul football. E questa settimana racconta di aver avuto una settimana densa di incontri, tra dirigenti, manager, allenatori e alla fine si è posto una domanda: cheavremo tra dieci anni? Racconta che in tv guarda la sfida di Coppa tra Rayo e Betis e ne sottolinea – senza offesa – l’ardore amatoriale, poi su un altro ammira il gioco del City. E si chiede: dove sarà il Rayo Vallecano tra dieci anni? E il City? E la Coppa del Re? E la Premier? E il? Hoche ilun fenomeno inamovibile e persinoall’interno della società. E se non ...