Un orecchino che in realtà è un impianto cocleare

Elisa Rossoni è una giovane artista attiva a Venezia che ha superato una sordità profonda e ora racconta le sue conquiste con le sue opere. Disegna ragazze con orecchini di perla, in omaggio a Rembrandt. Ma mette bene in evidenza l'impianto cocleare. Rembrandt e l'impianto cocleare impianto cocleare: la struttura dell'orecchio (wikipedia) – curiosauro.itElisa Rossoni è riuscita a trarre ispirazione dalle proprie sofferenze. Nelle sue opere d'arte parla di ferite e di possibilità, di disabilità e bellezza. Elisa è nata con una sordità profonda bilaterale, ma grazie a un intervento e a un impianto cocleare ora ha recuperato il suo udito. Il primo impianto le è stato applicato all'orecchio sinistro quando aveva soltanto due anni.

