Tutti i partiti Italiani chiedono di evitare l'escalation in Ucraina (Di sabato 12 febbraio 2022) AGI - Prevalga la via diplomatica e la ricerca di una soluzione politica, va evitata l'escalation militare. Le forze politiche guardano con preoccupazione a quanto sta accadendo al confine ucraino e sostengono la decisione della Farnesina - d'intesa con le ambasciate dell'Unione Europea presenti nel Paese - di "far rientrare il personale non essenziale della nostra sede diplomatica a Kiev, che resterà in ogni caso pienamente operativa". Sono circa 2.000 gli Italiani che si trovano attualmente in Ucraina, in gran parte nella capitale. Il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, che ha convocato una riunione di coordinamento all'unità di crisi, ha assicurato che si lavora "per evitare una escalation. L'Italia riconosce pienamente l'integrità territoriale dell'Ucraina e riconosce il ... Leggi su agi (Di sabato 12 febbraio 2022) AGI - Prevalga la via diplomatica e la ricerca di una soluzione politica, va evitata l'militare. Le forze politiche guardano con preoccupazione a quanto sta accadendo al confine ucraino e sostengono la decisione della Farnesina - d'intesa con le ambasciate dell'Unione Europea presenti nel Paese - di "far rientrare il personale non essenziale della nostra sede diplomatica a Kiev, che resterà in ogni caso pienamente operativa". Sono circa 2.000 gliche si trovano attualmente in, in gran parte nella capitale. Il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, che ha convocato una riunione di coordinamento all'unità di crisi, ha assicurato che si lavora "peruna. L'Italia riconosce pienamente l'integrità territoriale dell'e riconosce il ...

Advertising

borghi_claudio : Ecco il nostro emendamento passato al Senato nonostante il parere contrario del Governo. Il Palio quest'anno si fa!… - FrancescoLollo1 : Che succede se tutti i partiti stanno da una parte e il tuo dall’altra? Se il Popolo è con te non ci si sente soli… - borghi_claudio : @GfveGianfra @qualunque14 @Barbara___2105 @LegaSalvini Alle prossime elezioni prevedo che ci saranno venti sedicent… - mazzarellantoni : RT @mrctrdsh: Draghi ha davvero detto che esclude una sua candidatura nel 2023, come scrivono tutti? No, ha escluso di offrire a QUESTI par… - giampabe : RT @mrctrdsh: Draghi ha davvero detto che esclude una sua candidatura nel 2023, come scrivono tutti? No, ha escluso di offrire a QUESTI par… -