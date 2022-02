Torino-Venezia 1-2 | rimonta veneta e granata ko col Var

(Di domenica 13 febbraio 2022) (Adnkronos) – Ilvince 2-1 sul campo delnel match della 25esima giornata della Serie A e torna al successo dopo 2 mesi e mezzo. Ipassano in vantaggio al 4? con Brekalo, che fa centro dal limite dell’area. Ilpareggia al 38? con Haps, che insacca di testa su cross di Crnigoj. Lo stesso Crnigoj firma il sorpasso in avvio di ripresa: botta secca all’incrocio, 1-2 al 46?. Ilresiste fino all’89’, quando Belotti – al rientro dopo oltre 2 mesi di stop – insacca di testa. Un fuorigioco di Pobega rilevato dal Var e giudicato attivo dall’arbitro Giua, però, porta all’annullamento della rete dopo una ‘lezione’ ai giocatori delle 2 squadre che ascoltano le spiegazioni del direttore di gara. Ilresiste in 10 per l’espulsione di Okereke, si chiude ...

Commenta per primo1 - 2 Milinkovic - Savic 5 : è alto più di 2 metri ma non esce mai dalla propria porta e per la quarta partita di fila ha grosse responsabilità sul gol subito del. Non prova ...- Impossibile non far partire l'intervista postdi Ivan Juric dal gol annullato a Belotti : " Inspiegabile il gol annullato a Belotti : scioccante. Pobega fa il blocco? È difficile spiegare cosa è stato visto - è l'analisi a freddo ...A sorpresa il Venezia s'impone sul campo del Torino per 2-1 (pt. 1' Busio (V); st. 3' Djidji (T), 37' Caldara (V), 42' Bremer (T), 44' Ampadu (V)). Una sconfitta pesante per i granata che venerdì ...TORINO - Altro passo falso del Torino in campionato, all'Olimpico fa festa il Venezia che rimonta sul 2-1 con la serata da sogno di Crnigoj, protagonista con gol e assist, e il giallo finale con la ...