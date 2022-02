Spagna, a 15 anni uccide i genitori e il fratellino e convive con i cadaveri per tre giorni (Di sabato 12 febbraio 2022) Un minore di 15 anni è stato arrestato venerdì sera per aver ucciso martedì scorso a colpi di fucile i suoi genitori e il fratellino di 10 anni n un quartiere di Elche (Alicante). Lo scrive El Pais. Il ragazzo, che ha confessato, ha convissuto con i cadaveri in casa per tre giorni, durante i quali non è andato a scuola. La Polizia Nazionale sta indagando su quali possano essere le ragioni che hanno innescato il triplice omicidio, anche se le ipotesi principali puntano a una discussione legata al pessimo rendimento scolastico del presunto assassino e alla sua limitata partecipazione ai lavori domestici o agricoli. In questo senso, l’aggressività del giovane potrebbe aver avuto origine dopo una violenta lite con la madre, che gli ha tagliato il wi-fi per punizione. Secondo fonti della ... Leggi su blog.libero (Di sabato 12 febbraio 2022) Un minore di 15è stato arrestato venerdì sera per aver ucciso martedì scorso a colpi di fucile i suoie ildi 10n un quartiere di Elche (Alicante). Lo scrive El Pais. Il ragazzo, che ha confessato, ha convissuto con iin casa per tre, durante i quali non è andato a scuola. La Polizia Nazionale sta indagando su quali possano essere le ragioni che hanno innescato il triplice omicidio, anche se le ipotesi principali puntano a una discussione legata al pessimo rendimento scolastico del presunto assassino e alla sua limitata partecipazione ai lavori domestici o agricoli. In questo senso, l’aggressività del giovane potrebbe aver avuto origine dopo una violenta lite con la madre, che gli ha tagliato il wi-fi per punizione. Secondo fonti della ...

