Snowboardcross | il palmares di Omar Visintin Una Coppa del Mondo e due medaglie olimpiche

(Di sabato 12 febbraio 2022) Grazie all’argento conquistato oggi nella gara mista dialle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022, salgono a quota due lea Cinque Cerchi vinte da(la prima era stata agguantata nella prova maschile sempre qui a Pechino). Un risultato davvero invidiabile, che va ad aggiungersi ad una carriera già strepitosa. Oltre alleottenute in questi Giochi, il nativo di Merano vanta infatti un argento ai Mondiali (nella gara a squadre ai Mondiali 2019) e 20 podi indel(8 vittorie, cinque secondi posti e cinque terzi posti). Inoltre, l‘azzurro ha conquistato anche la sfera di cristallo nel 2014.-Moioli argento nella gara mista. Jacobellis ...

OMAR VISINTIN Bronzo alle Olimpiadi di Pechino 2022 Argento nella gara a squadre dei Mondiali 2019 Vittoria della Coppa del Mondo 2014 Un altro tassello in una carriera che è già da incorniciare. Le Olimpiadi invernali di Pechino non potevano terminare senza medaglie per Michela Moioli, lei che è stata anche la portabandiera azzurra ...