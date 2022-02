Serie C, 26a giornata: Palermo ospita la Juve Stabia, big match Monopoli-Bari (Di sabato 12 febbraio 2022) Ventiseiesima giornata del girone C di Serie C, tutto il programma delle dieci gare in campo sabato 12 febbraio. Il Palermo in casa con la Juve Stabia, big match d'alta classifica tra Monopoli e Bari, posticipo derby Taranto-Virtus Francavilla Leggi su mediagol (Di sabato 12 febbraio 2022) Ventiseiesimadel girone C diC, tutto il programma delle dieci gare in campo sabato 12 febbraio. Ilin casa con la, bigd'alta classifica tra, posticipo derby Taranto-Virtus Francavilla

Advertising

Mediagol : Serie C, 26a giornata: Palermo ospita la Juve Stabia, big match Monopoli-Bari - digitalsat_it : Serie C Sky Sport, 26a Giornata - Programma e Telecronisti Lega Pro - digitalsat_it : Lega Pro Eleven Sports, 26a Giornata - Programma e Telecronisti Serie C - RICKYMorabito : RT @AcrMessina1900: ?????????? ???? ?????????????? ???? ?? Serie C - 26a giornata ?? @CalcioFoggiaoff ?? Stadio “Franco Scoglio” ?? Ore 17:30 ?? @ElevenSports… - PiacenzaPress : Serie C - Girone C, i risultati della 26a giornata -