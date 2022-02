Russia - Ucraina: sarà una guerra ad alta intensità. Con l'Europa come campo di battaglia (Di sabato 12 febbraio 2022) Il punto, ormai, non è " se" ma "quando" scatterà l'invasione russa dell'Ucraina. Il countdown è iniziato, abbiamo scritto ieri, dando conto, come in precedenti articoli, delle forze in campo, delle ... Leggi su globalist (Di sabato 12 febbraio 2022) Il punto, ormai, non è " se" ma "quando" scatterà l'invasione russa dell'. Il countdown è iniziato, abbiamo scritto ieri, dando conto,in precedenti articoli, delle forze in, delle ...

