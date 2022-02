Roma, giro di vite contro lo spaccio: la Polizia arresta 5 pusher e sequestra 12 chili di droga (Di sabato 12 febbraio 2022) Roma – A seguito di stringenti controlli, finalizzati alla prevenzione e alla repressione dei reati connessi allo spaccio di sostanze stupefacenti, gli agenti della Polizia di Stato hanno arrestato, in diverse circostanze, 5 persone. Il primo arresto, effettuato dagli agenti del commissariato Viminale ed Esquilino, riguarda un 35enne originario della provincia di Salerno. L’uomo, a seguito di un controllo di routine in strada, è stato trovato in possesso di 42 grammi di marijuana. Sempre gli agenti del commissariato Esquilino, dopo esser venuti a conoscenza che presso un appartamento in via Francesco Selmi vi era un cittadino straniero di 27 anni che deteneva un ingente quantitativo di sostanza stupefacente, hanno posto in atto un servizio mirato nei pressi dell’abitazione. Grazie ... Leggi su ilfaroonline (Di sabato 12 febbraio 2022)– A seguito di stringentilli, finalizzati alla prevenzione e alla repressione dei reati connessi allodi sostanze stupefacenti, gli agenti delladi Stato hannoto, in diverse circostanze, 5 persone. Il primo arresto, effettuato dagli agenti del commissariato Viminale ed Esquilino, riguarda un 35enne originario della provincia di Salerno. L’uomo, a seguito di unllo di routine in strada, è stato trovato in possesso di 42 grammi di marijuana. Sempre gli agenti del commissariato Esquilino, dopo esser venuti a conoscenza che presso un appartamento in via Francesco Selmi vi era un cittadino straniero di 27 anni che deteneva un ingente quantitativo di sostanza stupefacente, hanno posto in atto un servizio mirato nei pressi dell’abitazione. Grazie ...

Ultime Notizie dalla rete : Roma giro Ciclismo: Milano - Sanremo torna di scena il Turchino ...di Via della Chiesa Rossa a Milano al rettilineo finale di Via Roma. Per la prima volta nella sua storia, la Milano - Sanremo prenderà il via dal Velodromo Maspes - Vigorelli che ha ospitato il Giro ...

Dzeko: 'Vicino alla Juve, poi l'Inter. Liverpool favorito ma vedremo' Dopo il gol in Coppa Italia contro la Roma che ha sbloccato i quarti di finale di Coppa Italia, Edin Dzeko è pronto a guidare l'attacco ... Nel giro di pochi giorni era arrivato Tammy Abraham dal Chelsea ...

Roma, Abraham: "Buffo ripensare al mio debutto. Amo andare in giro e visitare la città" TUTTO mercato WEB Tom Holland, perché è a Roma con Fabio Rovazzi Totti, dal campo alla cinepresa: l’ex Capitano giallorosso a Roma gira un cortometraggio importante insieme a una star di Hollywood. (CalcioToday.it) Fabio Rovazzi, però, non ha resistito, e ha ...

OraSì, arriva l’Eurobasket Roma: "Pensiamo a una partita alla volta" Questa sera alle ore 19 l’OraSì riceve l’Atlante Eurobasket Roma nell’anticipo della 19ª giornata ... Ma giocheremo due volte nel giro di pochi giorni e la squadra, dopo il lungo periodo di inattività ...

