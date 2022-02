Promozione e sviluppo Vittoria: occasione da non sprecare (Di sabato 12 febbraio 2022) Vittoria – “Abbiamo partecipato con interesse ai lavori per la costituzione di un tavolo permanente per la Promozione dell’occupazione e dello sviluppo nel nostro Comune. Riteniamo che sia la strada migliore per procedere, attuando la politica della concertazione che, da sempre, rappresenta la nostra stella polare”. E’ quanto afferma il presidente sezionale Confcommercio Vittoria, Gregorio Lenzo, a proposito del confronto tenutosi l’altro giorno tra l’amministrazione comunale e le varie associazioni di categoria operanti sul territorio. “Vittoria – afferma Lenzo – aveva bisogno da tempo di un organismo del genere che indicasse quale la migliore via per procedere sul piano della crescita, coinvolgendo tutti i soggetti interessati. Ben venga, dunque, la decisione della Giunta municipale, decisione che ... Leggi su quotidianodiragusa (Di sabato 12 febbraio 2022)– “Abbiamo partecipato con interesse ai lavori per la costituzione di un tavolo permanente per ladell’occupazione e dellonel nostro Comune. Riteniamo che sia la strada migliore per procedere, attuando la politica della concertazione che, da sempre, rappresenta la nostra stella polare”. E’ quanto afferma il presidente sezionale Confcommercio, Gregorio Lenzo, a proposito del confronto tenutosi l’altro giorno tra l’amministrazione comunale e le varie associazioni di categoria operanti sul territorio. “– afferma Lenzo – aveva bisogno da tempo di un organismo del genere che indicasse quale la migliore via per procedere sul piano della crescita, coinvolgendo tutti i soggetti interessati. Ben venga, dunque, la decisione della Giunta municipale, decisione che ...

