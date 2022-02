Pechino 2022 | Lollobrigida | ' con la medaglia ho realizzato un sogno | vorrei essere un esempio'

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 12 febbraio 2022) Roma, 12 feb.(Adnkronos) - "Vincere unaalle Olimpiadi è ildi ogni atleta. Significa passione per lo sport ma anche tanta dedizione, allenamento e voglia di non mollare. Rispetto a quattro anni fa sono maturata: la sofferenza mi ha fatto crescere e dato la forza per andare avanti e superare gli ostacoli". Lo dice Francesca, argento nei 3000 metri del pattinaggio velocità ai Giochi di, nel corso di un'intervista a Casa Italia. "Spero che la mia voce -continua la 31enne romana- possa avere sempre più importanza per chi, a causa di problemi di salute, ha visto smaterializzare i propri sogni. Lo dico soprattutto per i giovani atleti che dalle rotelle si spostano al ghiaccio.unper più piccoli ...