Pasquale Bruno demolisce Vlahovic: “Non è un fenomeno, se ne parla perché in Italia non c’è altro di meglio” (Di sabato 12 febbraio 2022) L'ex Juventus e Torino, Pasquale Bruno, boccia l'attaccante bianconero Dusan Vlahovic. Ecco costa ha dichiarato su di lui durante un'intervista a Lady Radio: "Quello... Leggi su ilpallonegonfiato (Di sabato 12 febbraio 2022) L'ex Juventus e Torino,, boccia l'attaccante bianconero Dusan. Ecco costa ha dichiarato su di lui durante un'intervista a Lady Radio: "Quello...

Advertising

Pall_Gonfiato : #PasqualeBruno demolisce #Vlahovic: “Non è un fenomeno, se ne parla perché in Italia non c’è altro” - bruno_luckn : RT @LaVeritaWeb: Pasquale? Stanzione, Garante della privacy, boccia la commistione tra Asl e Agenzia delle entrate nel controllo dei vaccin… - dick_handley : @Fra8882 @FabrizioRomano Non ha visto la palla? Dai, ha subito più falli lui di Maradona ai tempi di Pasquale Bruno. - Gianpaolo_5 : @Diego17268434 Invece quando invitano gente come Pasquale Bruno, Auriemma e tanti altri non c'è nessun problema, im… - GuidoBanchelli : @sconcertismo L’unico che mi ha fatto incazzare ieri sera è Quarta, perché tecnicamente sarebbe fortissimo, poi mi… -