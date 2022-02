Pallanuoto femminile, Serie A1 2022: Plebiscito Padova momentaneamente in testa (Di sabato 12 febbraio 2022) Oggi, sabato 12 febbraio 2022, la Serie A1 2021-2022 di Pallanuoto femminile ha visto disputarsi tre sfide della seconda giornata del girone di ritorno, a causa dei rinvii di Vetrocar CSS Verona-NC Milano e L’Ekipe Orizzonte-SIS Roma, che hanno fatto salire a sette il numero dei recuperi da riprogrammare. I tre incontri odierni hanno avuto quale principale effetto quello di far tornare in testa alla classifica il Plebiscito Padova, corsaro per 9-18 in casa del Trieste. Gli altri match hanno visto la Florentia battere ed agganciare il Como, superato per 7-6, ed il Bogliasco salire al sesto posto dopo aver liquidato per 20-4 l’Ancona. RISULTATI E CLASSIFICA Serie A1 femminileGirone di RITORNO2^ Giornata – sabato 12 ... Leggi su oasport (Di sabato 12 febbraio 2022) Oggi, sabato 12 febbraio, laA1 2021-diha visto disputarsi tre sfide della seconda giornata del girone di ritorno, a causa dei rinvii di Vetrocar CSS Verona-NC Milano e L’Ekipe Orizzonte-SIS Roma, che hanno fatto salire a sette il numero dei recuperi da riprogrammare. I tre incontri odierni hanno avuto quale principale effetto quello di far tornare inalla classifica il, corsaro per 9-18 in casa del Trieste. Gli altri match hanno visto la Florentia battere ed agganciare il Como, superato per 7-6, ed il Bogliasco salire al sesto posto dopo aver liquidato per 20-4 l’Ancona. RISULTATI E CLASSIFICAA1Girone di RITORNO2^ Giornata – sabato 12 ...

