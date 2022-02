“Ora è tutto in mano agli avvocati”. Voleva tornare a UeD ma ha cambiato idea. E passa all’attacco (Di sabato 12 febbraio 2022) Momento delicato per l’ormai ex volto di ‘Uomini e Donne’, che ha annunciato ufficialmente in un’intervista di aver contattato gli avvocati, alla luce delle cose gravi accadute ai suoi danni. In una lunga dichiarazione a ‘MondoTv 24’ ha voluto fare chiarezza sugli ultimi avvenimenti e ha rispedito al mittente tutte le accuse a suo carico. E ha anche spiegato che non si è più fatta rivedere nel piccolo schermo e quindi nel dating show di Maria De Filippi proprio perché la questione sta per approdare in altre sedi. Queste le parole della ragazza, molto delusa per la situazione creatasi a ‘Uomini e Donne’: “Quella segnalazione mi ha ferito. Mi è anche dispiaciuto che non abbia voluto mettersi in gioco e parlare con me. Dal momento che una persona dice la verità, perché non metterci la faccia? Perché arrivare a dire che la ragazza non mi conosce, ma ho paura che ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 12 febbraio 2022) Momento delicato per l’ormai ex volto di ‘Uomini e Donne’, che ha annunciato ufficialmente in un’intervista di aver contattato gli, alla luce delle cose gravi accadute ai suoi danni. In una lunga dichiarazione a ‘MondoTv 24’ ha voluto fare chiarezza sugli ultimi avvenimenti e ha rispedito al mittente tutte le accuse a suo carico. E ha anche spiegato che non si è più fatta rivedere nel piccolo schermo e quindi nel dating show di Maria De Filippi proprio perché la questione sta per approdare in altre sedi. Queste le parole della ragazza, molto delusa per la situazione creatasi a ‘Uomini e Donne’: “Quella segnalazione mi ha ferito. Mi è anche dispiaciuto che non abbia voluto mettersi in gioco e parlare con me. Dal momento che una persona dice la verità, perché non metterci la faccia? Perché arrivare a dire che la ragazza non mi conosce, ma ho paura che ...

