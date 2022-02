Non volevamo sapere in quale categoria le donne hanno superato gli uomini (Di sabato 12 febbraio 2022) Magistrati in Italia. Alleluja! In una categoria decisiva per importanza, l’obiettivo tanto agognato è stato raggiunto: le magistrate sono più numerose dei magistrati, il numero delle donne in toga batte quello dei maschi. Su un totale di 9.624 magistrati in servizio, 5.308 sono donne e 4.316 uomini. Tra i magistrati ordinari, 3.653 le donne e 2.396 gli uomini. Di cui: nel nord, 1.754 donne contro 1.259 uomini; nel sud, 2.093 donne e 1.607 uomini; nel centro dell’Italia, praticamente pari: 1.180 donne e 1.194 uomini. Siamo un paese finalmente moderno, come lo volevamo. Davvero da non credere: la metà del cielo, che fa più della metà dello sfacelo. Leggi su ilfoglio (Di sabato 12 febbraio 2022) Magistrati in Italia. Alleluja! In unadecisiva per importanza, l’obiettivo tanto agognato è stato raggiunto: le magistrate sono più numerose dei magistrati, il numero dellein toga batte quello dei maschi. Su un totale di 9.624 magistrati in servizio, 5.308 sonoe 4.316. Tra i magistrati ordinari, 3.653 lee 2.396 gli. Di cui: nel nord, 1.754contro 1.259; nel sud, 2.093e 1.607; nel centro dell’Italia, praticamente pari: 1.180e 1.194. Siamo un paese finalmente moderno, come lo. Davvero da non credere: la metà del cielo, che fa più della metà dello sfacelo.

Ultime Notizie dalla rete : Non volevamo Pechino: Constantini, meraviglioso avere supporto Italia "In realtà non me l'aspettavo, non mi aspettavo tutto questo supporto ed è stato meraviglioso. Già vivere l'Olimpiade è un sogno, ... Inizialmente volevamo raggiungere le semifinali ma visto il gran ...

Caso Rossi. Il pm Nastasi respinge la versione di Aglieco: ''Falsità, non insabbiammo'' " Io non ho toccato il mouse di quel computer" . Qualcuno lo ha toccato? Hanno chiesto i parlamentari. " Probabilmente sì, ma per un motivo tecnico e che è agli atti, perché volevamo capire se a ...

F1, Andrew Green: "Volevamo fare uno shakedown il prima possibile" OA Sport Non volevamo sapere in quale categoria le donne hanno superato gli uomini Siamo un paese finalmente moderno, come lo volevamo. Davvero da non credere: la metà del cielo, che fa più della metà dello sfacelo. E' nato a Genova il 18 luglio 1947. E’ giornalista di Panorama, ...

Moioli: "Volevo l'oro, ma mi sono preso la mia rivincita" Michela Moioli voleva riscattare la delusione della gara individuale con l'oro in quella a squadr, ma il secondo posto non è così male. "Ci ho creduto per l'oro, ma la Jacobellis era più veloce, è ...

