Netzah Yehuda | il Battaglione della vergogna

Advertising

globalistIT : Globalist ritorna sulla storia. Stavolta con un prezioso compagno di viaggio: Yaniv Kubovich. -

Ultime Notizie dalla rete : Netzah Yehuda

Globalist.it

. Il "battaglione della vergogna". Globalist ritorna sulla storia. Stavolta con un prezioso compagno di viaggio: Yaniv Kubovich. Il "battaglione della vergogna" "Bugie, violenza e ...I poliziotti non erano soldati combattenti del battaglionee non appartenevano alla gioventù delle colline e agli Haredim (uomini ultra - ortodossi) che erano stati espulsi dalle loro ...I soldati in questione erano del battaglione Netzah Yehuda. Ma questa storia non riguarda Omar Abdalmajeed As’ad, il 78enne palestinese morto il mese scorso dopo che i membri del battaglione lo hanno ...La sentenza è stata emessa nel 2012, quattro anni dopo l’incidente. I poliziotti non erano soldati combattenti del battaglione Netzah Yehuda e non appartenevano alla gioventù delle colline e agli ...