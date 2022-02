MotoGP | Aleix Espargaro | Non stiamo sfruttando al massimo questo test - News

(Di sabato 12 febbraio 2022) Dopo una prima giornata diconclusa in seconda posizione, dietro solo al fratello Pol,Espargarò in quella successiva lo troviamo indietro, ovvero solo quattordicesimo (ecco tutti i tempi) .

Guarda anche, ecco la nuova Aprilia 2022pilota della domenica All'appello ora manca solo l'ultima giornata di lavoro , prima di ritrovare la sua moto direttamente sul circuito di ...TestEspargarò: "Non c'era sicurezza, insensato girare"Dopo una prima giornata di test conclusa in seconda posizione, dietro solo al fratello Pol, Aleix Espargarò in quella successiva lo troviamo indietro, ovvero solo quattordicesimo (ecco tutti i ...Romani Albesiano ha raccontato a Sky Sport MotoGP HD le novità tecniche introdotte da Aprilia sulla nuova RS-GP 2022, moto che Maverick Vinales e Aleix Espargarò stanno “sprezzando” in vista ...