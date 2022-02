Luca Marini felice dopo il primato nelle seconda giornata di test | “Siamo…”

(Di sabato 12 febbraio 2022) È stata un’annata di MotoGP, quella archiviata qualche mese fa, davvero emozionante. Grande il duello tra Yamaha e Ducati, con Fabio Quartararo che ha duellato per buona parte della stagione con il nostro Francesco Bagnaia per il titolo mondiale del 2021. Il centauro francese, arrivato un certo punto della contesa, si è preso un distacco consistente andando a vincere il suo primo Mondiale piloti con pieno merito. È stato l’anno delle restrizioni del Coronavirus, con la variante Omicron sullo sfondo che cominciava a prendere forza, capaci di modificare (anche) le abitudini della classe regina delle due ruote. Tra gli eventi rilevanti c’è anche stato il ritiro di Valentino Rossi, leggenda vivente della categoria. Il Dottore ha salutatoanni ed anni di successi. Unache nessuno mai dimenticherà.una piccola pausa, è già ...

E oggi, lo spagnolo, è riuscito a siglare il terzo miglior tempo in 1:31.516, pagando un gap dal primo,, di +0,227. Ecco il commento di Maverick a questa seconda giornata. Vinales: "Non ...A sorpresa, è statoa chiudere davanti a tutti la seconda delle tre giornate di test della MotoGP sul circuito indonesiano di Mandalika . Con la pista in condizioni migliori rispetto al Day 1 , il portacolori ...Dopo il difficile debutto in Malesia, Luca Marini sta andando decisamente meglio in Indonesia, con un progresso costante. Fino alla conquista del miglior tempo con le gomme soffici. “E’ vero che sono ...Luca Marini non si vuole accontentare. Il fratello di Valentino Rossi, portacolori del Mooney VR46 Racing Team, ha portato la sua Ducati davanti a tutti nel secondo giorno di test a Mandalika, ...